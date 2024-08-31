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ABD'de Batı Nil Virüsü nedeniyle iki kişi öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 11:40 Güncelleme: 31.08.2024 11:40
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ABD’de Batı Nil Virüsü nedeniyle iki kişi öldü

ABD'nin New Jersey eyaletinde insanlara sivrisinek ısırıklarıyla bulaşan Batı Nil Virüsü (WNV) nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'de bildirilen ölüm sayısı 5'e çıktı.

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