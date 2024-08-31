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Terör ordusu Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:19
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Terör ordusu Harem-i İbrahim Camisi’ni kapattı

Son dakika haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camisi'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı.

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