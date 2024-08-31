Terör devleti Gazze’de hastaneyi hedef aldı! Birçok ölü ve yaralı var

KATİLLER HASTANEYİ HEDEF ALDI!

Filistin sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastane alanını hedef aldığı ve bunun sonucunda da hasta yakınları ile ziyaretçiler arasından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Hastaneye yönelik tekrarlanan saldırının kınandığı açıklamada, "Bakanlık ayrıca tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) kurum ve kuruluşlarına, hastaneleri ve sağlık personelini işgalin vahşetinden ve suçlarından korumaları çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni hedef almış, saldırıda 471 sivil hayatını kaybetmişti.