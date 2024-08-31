31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Terör devleti Gazze'de hastaneyi hedef aldı! Birçok ölü ve yaralı var

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:26 Güncelleme: 31.08.2024 21:29
ABONE OL
Terör devleti Gazze’de hastaneyi hedef aldı! Birçok ölü ve yaralı var

Gazze'de Ekim ayından bu yana soykırım saldırılarının şiddetini artıran işgalci İsrail katliamlarını sürdürmeye devam ederken bu kez hastane yakınlarına saldırdı. Katil İsrail'in, Gazze'deki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken yaralıların olduğu öğrenildi.

Katil İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. İşgalciler Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana kanlı saldırılar düzenliyor.

ÖLÜLER VE YARALILAR VAR

Gazze Şeridi'nde 40 bin 691 Filistinliyi katleden İsrail güçleri saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının hastanenin çevresini hedef aldığını ve acil yardım ve kurtarma ekiplerinin hala ölü ve yaralıları almak için çalıştığını aktardı.

KATİLLER HASTANEYİ HEDEF ALDI!

Filistin sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin hastane alanını hedef aldığı ve bunun sonucunda da hasta yakınları ile ziyaretçiler arasından çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Hastaneye yönelik tekrarlanan saldırının kınandığı açıklamada, "Bakanlık ayrıca tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler (BM) kurum ve kuruluşlarına, hastaneleri ve sağlık personelini işgalin vahşetinden ve suçlarından korumaları çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ni hedef almış, saldırıda 471 sivil hayatını kaybetmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör