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İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında 20 Filistinli şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 30.08.2024 21:56
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İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarında 20 Filistinli şehit oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği saldırılarda ölen Filistinli sayısının 20 olduğunu açıkladı.

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