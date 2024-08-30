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Libya'da petrol ve gaz krizi! 120 milyon dolarlık zarar

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 06:14
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Libya’da petrol ve gaz krizi! 120 milyon dolarlık zarar

Libya Ulusal Petrol Şirketi, Temsilciler Meclisi'nin (TM), petrol ve gaz kuyularını üretime kapatmasıyla 3 günde 120 milyon dolardan fazla zarar olduğunu açıkladı.

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