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Katil İsrail ordusunun çekildiği Tulkerim'deki Filistinliler yaralarını "hemen" sarmaya başladı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 06:11
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Katil İsrail ordusunun çekildiği Tulkerim’deki Filistinliler yaralarını hemen sarmaya başladı

İsrail ordusunun iki gün boyunca kuşattığı ve saldırdığı Tulkerim kentindeki Nur eş-Şems Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, askerlerin bölgede yol açtığı yıkımın yaralarını "hemen sarmaya" başlayarak "topraklarını asla terk etmeyeceklerini" yineledi.

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