Katil ordusundan Batı Şeria'da saldırı! Yaralılar var
Terör ordusunun Gazze'de bitmek bitmeyen zulmü Batı Şeria'da da sürüyor. İşgalciler çocuk, kadın ve yaşlı demeden birçok sivili hedef alarak saldırılar düzenliyor. Son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da, katil askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir çocuk ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisinin yaralandığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Kalkilya şehrindeki kontrol noktasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle dizinden yaraladığı belirtildi.
SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DE SALDIRDILAR
Filistinli çocuğun son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Öte yandan, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşte Murad Hamayise ve Tahir Sanuri adlı iki sağlık görevlisinin yaralandığı kaydedildi. Yüzlerinden yaralanan sağlık görevlilerinin tedavi için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
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