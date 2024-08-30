Katil ordusundan Batı Şeria’da saldırı! Yaralılar var

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuk ile 2 sağlık görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın batısında yer alan Kalkilya şehrindeki kontrol noktasında 14 yaşında Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle dizinden yaraladığı belirtildi.