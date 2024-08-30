Macron'dan yalanlama: Durov'u Fransa'ya ben davet etmedim
Fransa'da ülkeyi terk etmemek şartıyla 5 milyon Euro kefaletle serbest bırakılan Telegram'ın sahibi Pavel Durov'u AB de takibe aldı. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pavel Durov'u kendisinin davet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Macron, Fransız gazetesi Le Canard enchaine'nin havalimanına iniş yaptıktan hemen sonra gözaltına alınan Durov'u ülkeye kendisinin davet ettiği yönündeki iddialarını reddetti.
Durov'un Fransa'yı ziyaret edeceğinden "kesinlikle haberi olmadığını" belirten Macron, dolayısıyla onu Elysee Sarayı'nda yemeğe davet ettiğini söylemenin "yanlış" olacağını kaydetti.
Macron ayrıca, Durov'a 2021 yılında Fransız vatandaşlığı verilmesini sağlayan kararı savunarak, bunun "Fransız dilini öğrenen" ve "dünyada etkili" uluslararası isimlere vatandaşlık verilmesine yönelik "stratejinin" bir sonucu olduğunu aktardı.
Le Canard enchaine gazetesi, Durov'un Cumhurbaşkanı Macron'un Elysee'de yemek daveti üzerine Fransa'ya geldiğini iddia etmişti.
Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.
DUROV ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Durov, 24 Ağustos'ta Paris'teki Bourget Havaalanı'nda özel jetinden indiği sırada gözaltına alınmıştı.
Durov'un Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirilmişti.
Paris Savcılığı, hakkında 12 farklı suçlama bulunan Durov'un 96 saatlik gözaltı süresinin ardından 28 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece 5 milyon avro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, tutuksuz yargılanacağını ve kendisine Fransa topraklarından çıkış yasağı getirildiğini açıklamıştı.
DUROV'A YÖNELİK SUÇLAMALAR
Paris Cumhuriyet Savcısı Laure Beccuau, Durov hakkındaki suçlamalar arasında, yasa dışı işlemler, çocuk cinsel istismarı, dolandırıcılık ve otoritelere bilgi vermeyi reddetme gibi suçlar olduğunu belirtmişti.
Beccuau, Durov'un, Organize Suçlarla Mücadele memurları tarafından yapılan ön soruşturmanın ardından 8 Temmuz'da açılan "X" soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındığını ve Durov hakkında 12 ayrı suçla ilgili araştırma yapıldığını söylemişti.
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