Karadağ açıkladı: Suç örgütü lideri Binali Camgöz'ü Türkiye’ye iade etti
Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı tertipleyerek aleyhinde birçok suçtan yakalama kararı bulunan ve organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Binali Camgöz, Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.
Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı tertipleyerek Türk vatandaşı Binali Camgöz'ün yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.
Camgöz'ün iadesine karar verilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Karadağlı bakan, bu hafta gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında Binali Camgöz'ün Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğünü duyurdu.
Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic ise basına yaptığı açıklamada Camgöz'ün akşam yerel saatle 19.15'te uçakla Türkiye'ye gönderildiğini ve iade sürecinde yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığını açıkladı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI
İade sürecinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, "Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ'daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs" dedi.
Türkiye'de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan Binali Camgöz, yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Camgöz, 2022 yılı temmuz ayında Karadağ'da yakalanmıştı.
Türkiye'nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği Camgöz'ün iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!
- Camınızı, pencerinizi ışıl ışıl parlatacak yöntem! Hem ucuz hem de kesin çözüm
- Psikoloji TESTİ: Resimde gördüğünüz köpek sayısı zihinsel yaşınızı ortaya çıkarıyor!
- 30 Ağustos Cuma günü devlet daireleri çalışıyor mu? Vergi dairesi, kaymakamlık, belediyeler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açık mı, kapalı mı?
- Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?
- EGM Komiser Yardımcısı alımı 2024 | PAEM 450 personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?
- YÖKDİL sınav sonuçları AÇIKLANDI mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 YÖKDİL sınav sonuç sorgulama ekranı...
- EBA bilgi güncelleme açıldı mı, ne zaman açılacak? 2024 EBA güncellendi mi, hangi tarihte olacak? MEB EBA güncelleme tarihleri...
- Garanti BBVA, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, Ziraat ve Diğerleri paylaştı! Başvurana şipşak ödenecek: 23.500 TL cepte!
- 30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tam gün mü , yarım gün mü? 2024-2025 resmi tatiller takvimi...
- Tarım Kredi'de ay sonu fırsat kataloğu | 16'lı tuvalet kağıdı 132 TL'ye düştü! İşte indirimli ürünler listesi; zeytinyağı, nohut...
- Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...