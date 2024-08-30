Karadağ açıkladı: Suç örgütü lideri Binali Camgöz’ü Türkiye’ye iade etti

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞTI



İade sürecinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, "Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ'daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs" dedi.



Türkiye'de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan Binali Camgöz, yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Camgöz, 2022 yılı temmuz ayında Karadağ'da yakalanmıştı.



Türkiye'nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği Camgöz'ün iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.

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