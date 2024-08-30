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Katil İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus'ta 10 Filistinlinin naaşı bulundu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 13:48
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Katil İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus’ta 10 Filistinlinin naaşı bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çekilirken, kentte geniş çapta yıkım bıraktı. Bölge sakinleri, İsrail'in kentte düzenlediği saldırılarda öldürülen 10 Filistinlinin naaşına ulaştı.

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