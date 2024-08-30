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BM'den Gazze açıklaması: Umutsuzluğun ötesinde...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 00:16
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BM’den Gazze açıklaması: Umutsuzluğun ötesinde...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde durumun "umutsuzluğun ötesinde" olduğunu belirtti.

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