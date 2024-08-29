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Kassam Tugayları'ndan Batı Şeria’da direniş! İsrail ordusuna geçit yok

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 23:30
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Kassam Tugayları’ndan Batı Şeria’da direniş! İsrail ordusuna geçit yok

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim kentlerinde bulunan İsrail askerlerine karşı şiddetli bir çatışma içinde olduklarını açıkladı.

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