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Yemen'deki Husiler'den yanan MV Sonion petrol gemisinin çekilmesine izin!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:19
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Yemen’deki Husiler’den yanan MV Sonion petrol gemisinin çekilmesine izin!

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de 6 gündür yanan petrol gemisi "MV Sounion"un "uluslararası taleplere yanıt olarak" çekilmesine izin verdiğini duyurdu.

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