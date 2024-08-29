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Katil İsrail kana doymuyor! Gazze Şeridi'nde 51 kişi hayatını kaybetti

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:20
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Katil İsrail kana doymuyor! Gazze Şeridi’nde 51 kişi hayatını kaybetti

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 51 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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