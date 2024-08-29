29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrailli 20 asker Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddetti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:16
ABONE OL
İsrailli 20 asker Gazze Şeridi’ndeki savaşa dönmeyi reddetti

İsrailli 20 askerin, Gazze Şeridi'ndeki savaşa dönmeyi reddettiği, bazılarına geri dönmemeleri halinde askeri yargılamaya tabi tutulacağı uyarısında bulunulduğu bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör