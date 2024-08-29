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Venezuela'dan İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına kınama!

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 06:24
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Venezuela’dan İsrail’in Batı Şeria’daki saldırılarına kınama!

Son dakika haberine göre Venezuela, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırıları "güçlü bir şekilde" kınadığını bildirdi.

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