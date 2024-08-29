Katil İsrail kana doymuyor! Ölü sayısı 17'ye yükseldi
İsrail ordusunun İşgal ettiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarına İHA desteğiyle başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17'ye yükseldi.
Siyonist İsrail ordusunun, Hamas bahanesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin günden güne artarken, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.
İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda girdikleri silahlı çatışmada 5 Filistinliyi öldürdü.
Saldırılarda yaşamını yitiren isimler arasında Nur Şems'teki Filistin silahlı direniş gruplarının liderlerinden "Ebu Şuca" lakaplı Muhammed Cabir'in de yer aldığı belirtildi.İsrail ordusu bir askerinin çatışmada hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Filistin sağlık kaynakları Ebu Şuca'nın hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğruladı.
İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar iki gün devam etmişti. O zamanki İsrail baskınında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir (Ebu Şuca lakaplı) saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.
CENİN'DE BİR FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ
Öte yandan Filistin Kızılayı, Cenin kentinde bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Cenin'in Şarki Mahallesi'nde ölen bir Filistinlinin naaşını naklettiği aktarıldı.
17 KİŞİ'YE YÜKSELDİ
İsrail'in çarşamba günü sabah saatlerinde başlattığı ve daha önce 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi. İsrail Faria Mülteci Kampı'ndan çekildi, Tulkerim'deki baskının kapsamını genişletti.
EL-FARİA MÜLTECİ KAMPINDAN ÇEKİLDİ
Öte yandan İsrail ordusunun dün Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı "geniş çaplı" saldırına devam ederken, Tubas yakınlarındaki El-Faria Mülteci Kampı'ndan çekildiği bildirildi.
EVLERE BASKIN DÜZENLEDİ
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Tulkerim'deki saldırının ise kapsamını genişletti; bölgedeki mülteci kampları ile Filistinlilere ait evlere baskın düzenledi. Tulkerim'in pek çok noktasından zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.
İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR
İsrail güçleri ayrıca Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki baskınlarına devam ediyor. Kampın tüm giriş-çıkışlarını kapayan İsrail askerleri, evlere baskın düzenliyor; Filistinlileri herhangi bir merkeze ya da hapishaneye sevketmeden haklarında "soruşturma" gerçekleştiriyor.
İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar yaşanıyor, zaman zaman patlama sesleri yükseliyor.
Bölgedeki İsrail ordu güçlerine takviye kuvvet gönderildi.
GERİ ÇEKİLDİLER
Ayrıca İsrail güçlerine eşlik eden buldozerler, kentteki ve kamptaki altyapıyı tahrip ediyor, önüne çıkan araçları sürüklüyor.
Tanıklara göre, İsrail ordusu Tubas yakınlarındaki Faria Mülteci Kampı'ndan 30 saatten fazla süren baskının ardından çekildi.
BASKINLARA İHA DESTEĞİ
İsrail ordusuna ait iş makineleri, Filistin beldelerindeki altyapıya, özel mülklerine zarar verdi. Tulkerim ve Cenin kentlerinde gece boyu ve sabah silah ve patlama sesleri duyuldu.Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava araçları da bölgede uçuş yapıyor.
670 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ
Son baskınlarla birlikte İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 670 Filistinli hayatını kaybetti.
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