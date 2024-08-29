Katil İsrail kana doymuyor! Ölü sayısı 17’ye yükseldi

Siyonist İsrail ordusunun, Hamas bahanesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin günden güne artarken, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, ordunun Batı Şeria'nın kuzeyinde "geniş çaplı operasyon" başlattığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Tulkerim kentindeki Tulkerim Mülteci Kampı'nda girdikleri silahlı çatışmada 5 Filistinliyi öldürdü.



Saldırılarda yaşamını yitiren isimler arasında Nur Şems'teki Filistin silahlı direniş gruplarının liderlerinden "Ebu Şuca" lakaplı Muhammed Cabir'in de yer aldığı belirtildi.İsrail ordusu bir askerinin çatışmada hafif yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını paylaştı. Filistin sağlık kaynakları Ebu Şuca'nın hayatını kaybettiğine ilişkin haberleri doğruladı.



İsrail ordusu, Nur Şems Mülteci Kampı'nda 18 Nisan'da da baskın düzenlemiş ve kamptaki saldırılar iki gün devam etmişti. O zamanki İsrail baskınında öldüğü iddia edilen İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugaylarının Nur Şems Tabur Komutanı Muhammed Cabir (Ebu Şuca lakaplı) saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cenaze töreninde ortaya çıkmıştı.



CENİN'DE BİR FİLİSTİNLİ DAHA ÖLDÜ

Öte yandan Filistin Kızılayı, Cenin kentinde bir kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Cenin'in Şarki Mahallesi'nde ölen bir Filistinlinin naaşını naklettiği aktarıldı.