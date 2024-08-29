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Ukrayna bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:40
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Ukrayna bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da 26 Ağustos'ta ABD yapımı bir F-16 savaş uçağının düştüğünü doğruladı.

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