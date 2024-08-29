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İsrail yine ölüm saçtı! Apartman dairesinde 4'ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdüler...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:55
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İsrail yine ölüm saçtı! Apartman dairesinde 4’ü çocuk 7 Filistinliyi öldürdüler...

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir apartman dairesini hedef alması sonucu 4'ü çocuk 7 Filistinli hayatını kaybetti.

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