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Gazze'de geçici ateşkes kararı! DSÖ duyurdu: Çocuk felci aşıları yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 20:26 Güncelleme: 29.08.2024 20:46
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Gazze’de geçici ateşkes kararı! DSÖ duyurdu: Çocuk felci aşıları yapılacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı bölgede 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

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