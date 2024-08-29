Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeğinden ölenlerin sayısı 610'a çıktı
Son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) M çiçeği (mpox) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 610'a ulaştığı bildirildi.
KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, M çiçeği nedeniyle 35 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, yılbaşından bu yana salgın yüzünden ölenlerin sayısının 610'a ulaştığı, şüpheli vaka sayısının ise 18 bine yaklaştığı belirtildi.
KDC'de vakaların yüzde 75'ini 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.
Okulların açılmasıyla salgının artabileceğine dikkat çekiliyor.
M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.
İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.
Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.
DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.
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