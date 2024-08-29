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Japonya'da Şanşan Tayfunu can aldı! Çok sayıda yaralı var

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 11:55
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Japonya’da Şanşan Tayfunu can aldı! Çok sayıda yaralı var

Japonya'da etkili olan Şanşan Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar ve toprak kayması nedeniyle ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yetkililer, bazı bölgelerde tren seferleri ve uçuşların iptal edildiğini, bazı konutlarda elektrik kesintisinin yaşandığını ifade etti.

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