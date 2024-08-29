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17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı!

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:01
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17 yıl önce düşen uçağın enkazına ulaşıldı!

ABD'nin Michigan eyaletinde, 17 yıl önce Kanada sınırındaki Huron Gölü'ne düşen "Socata TB-20" tip uçağın enkazı bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda kalıntıların 56 yaşındaki yolcu H. Brooke Stauffer Jr.'a ait olduğu kaydedildi.

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