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Katil İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 14:16
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Katil İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü.

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