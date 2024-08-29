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Afganistan'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 29.08.2024 14:26
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Afganistan’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

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