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İsrail'den Refah'a saldırı: 4 Filistinli katledildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:12
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İsrail’den Refah’a saldırı: 4 Filistinli katledildi

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta bir otomobile düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

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