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Fransa'daki evsiz çocukların sayısı giderek artıyor!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 12:22
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Fransa’daki evsiz çocukların sayısı giderek artıyor!

Fransa'da geçen ay düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başkent dışına itilen evsizlerle birlikte bir kez daha gündeme gelen barınma sorunu derinleşirken sokaklarda yaşayan çocuk sayısı son dört yılda yüzde 120 arttı.

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