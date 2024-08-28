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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yeni kabinesini açıkladı

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 08:35
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yeni kabinesini açıkladı

Son dakika haberine göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 28 Temmuz'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu. Maduro, "Venezuela'nın ihtiyaç duyduğu değişiklikler, halkın kendi kendini yönetmesi yoluyla çok daha etkili olacak. Daha canlı, doğrudan demokrasi ve hükümetin halk ile istişare ederek devleti birlikte yönetmenin adımlarını atıyoruz." ifadesini kullandı.

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