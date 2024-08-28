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Hindistan'da şiddetli yağış! Son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:14
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Hindistan’da şiddetli yağış! Son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi kayboldu.

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