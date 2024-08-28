Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti! ABD'de korkutan olay...
ABD'nin New Hampshire eyaletinde yetişkin bir kişi sivrisinek ısırığı sonrasında hayatını kaybetti. Yetkililer nadir görülen ve sivrisineklerden bulaşan bu tehdidin iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleşmesinden endişe ediyor.
ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinekler tarafından bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEE) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, hastanın yetişkin olduğunu ve ciddi merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak hastalığa yenik düştüğünü söyledi.
New Hampshire Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS), "New Hampshire'da en son 2014 yılında EEE virüsü kaynaklı insan enfeksiyonu bildirilmişti. O dönemde üç insan enfeksiyonu tespit edilmiş ve bunlardan ikisi ölümle sonuçlanmıştı" dedi.
Bu yeni enfeksiyon ve ölüm haberi, New England genelinde EEE riskinin arttığı yönündeki endişelerin yükselmesinin ardından geldi. Yetkililer, bu tehdidin iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğine inanıyor.
DOĞU AT ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ ARASINDA NELER VAR?
Bu ayın başlarında Massachusetts eyaletinde, 80'li yaşlarındaki bir adamın EEE virüsü taşıdığı tespit edilmişti.
Eyalet yetkilileri, halka gönüllü olarak açık hava sokağa çıkma yasağına uymalarını, kamu parklarının kapatıldığını ve sivrisinek popülasyonunu kontrol altına almak için hava ve kara ilaçlamalarının başlatıldığını duyurdu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, Doğu At Ensefaliti belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kusma, ishal, nöbetler, davranış değişiklikleri ve uyuklama yer alıyor. Hastalık, beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanması gibi ciddi nörolojik hastalıklara da yol açabilir.
Enfekte olanların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hayatta kalan birçok kişi ise kalıcı fiziksel veya zihinsel etkilerle mücadele etmek zorunda kalıyor.
15 yaş altı ve 50 yaş üstü bireyler, daha yüksek risk grubunda yer alıyor. Şu anda hastalığa karşı etkili bir aşı veya tedavi bulunmuyor.
Sağlık yetkilileri, sivrisinek ısırıklarından korunmak için böcek kovucu kullanılması, dışarıda koruyucu giysiler giyilmesi ve evlerin çevresindeki durgun su kaynaklarının yok edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor.
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