Sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti! ABD’de korkutan olay...

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinekler tarafından bulaşan Doğu At Ensefaliti (EEE) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri, hastanın yetişkin olduğunu ve ciddi merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak hastalığa yenik düştüğünü söyledi.

New Hampshire Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı (DHHS), "New Hampshire'da en son 2014 yılında EEE virüsü kaynaklı insan enfeksiyonu bildirilmişti. O dönemde üç insan enfeksiyonu tespit edilmiş ve bunlardan ikisi ölümle sonuçlanmıştı" dedi.

Bu yeni enfeksiyon ve ölüm haberi, New England genelinde EEE riskinin arttığı yönündeki endişelerin yükselmesinin ardından geldi. Yetkililer, bu tehdidin iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğine inanıyor.