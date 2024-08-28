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Sudan'da kolera salgını! Ölü sayısı 48'e çıktı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:12
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Sudan’da kolera salgını! Ölü sayısı 48’e çıktı

Son dakika haberine göre Sağlık sisteminin çöktüğü Sudan'da salgın hastalıklar gitgide yayılıyor. Kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e çıktı.

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