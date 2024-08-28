28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'la görüştü

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:07
ABONE OL
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman’la görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze'de ateşkes çabalarını görüştü. İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarının durdurulması yönünde sarf edilen bölgesel ve uluslararası çabalar konuşuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör