28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 7 kişi öldü

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 06:01
ABONE OL
Katil İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’da başlattığı geniş çaplı saldırılarda 7 kişi öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 7 Filistinlinin öldüğü, Tulkerim kentindeki hastanelerin kuşatma altına alındığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör