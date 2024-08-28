28 Ağustos 2024, Çarşamba
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İsrailli hahamlar Mescid-i Aksa baskınlarını finanse etme kararına karşı çıktı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 05:58
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İsrailli hahamlar Mescid-i Aksa baskınlarını finanse etme kararına karşı çıktı

Son dakika haberine göre İsrailli 30 hahamın, hükümetin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskınları finanse etme kararını reddettiklerini açıkladı.

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