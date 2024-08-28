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İtalya'da sel ve toprak kaymasında 2 kişi kayboldu

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 05:54
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İtalya’da sel ve toprak kaymasında 2 kişi kayboldu

İtalya'da etkili olan yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve toprak kaymasında 2 kişi kayboldu. İtfaiye ve güvenlik güçlerinin, kayıpları arama çalışmaları devam ediyor.

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