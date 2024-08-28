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İsrailli eski Tümgeneral'den çarpıcı itiraf! Katil Netanyahu'yu suçladı: Yollarını kaybettiler

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 01:06 Güncelleme: 28.08.2024 01:32
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İsrailli eski Tümgeneral’den çarpıcı itiraf! Katil Netanyahu’yu suçladı: Yollarını kaybettiler

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamları devam ederken İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik'ten işgalci Netanyahu'yu kızdıracak itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Brik, katil ordusunun Gazze'de başarısızlığa uğrayarak parçalara ayrıldığını belirterek ateşkes müzakerelerinin çökmesinin Tel Aviv yönetimini "uçuruma" sürükleyeceğini söyledi. Tümgeneral Brik, Netanyahu, Gallant ve Halevi'nin , "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde sorumlulukları olduğunu da ekledi.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde başarısızlığa uğrayarak parçalara ayrıldığını ve ateşkes müzakerelerinin çökmesinin Tel Aviv yönetimini "uçuruma" sürükleyeceğini belirtti.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak.İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak.

İsrailli eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesi için "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi İsrail ordusunu parçalara ayırdı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İTİRAF! KATİLLER HEDEFTE BAŞARISIZ OLDU

Brik, İsrail ordusunun siyasi kademenin belirlediği "Hamas'ı yok etmek" hedefini gerçekleştirmede başarısız olduğunu yazdı.

İsrailli emekli Tümgeneral, "uygunsuz davranış ve operasyonel disiplinsizlik nedeniyle" Gazze'deki çatışmalarda çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

İSRAİL ATEŞKESİ İMZALAMAZSA NE OLUR?

Ateşkes anlaşmasına ilişkin Brik, şunları aktardı:

"İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz."

3 YETKİLİYİ İŞARET EDEREK TOPA TUTTU

Brik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutarak, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli eski Tümgeneral, Netanyahu, Gallant ve Halevi'yi "binden fazla İsraillinin ölümü, yüzlercesinin kaçırılması, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yüz binden fazla kişinin yerinden edilmesi, Hamas ve Hizbullah ile yıpratma savaşına girilmesinden de" sorumlu tuttu.

"İSRAİL'İN ÇÖKÜŞÜNDEN SORUMLULAR"

Brik, bu 3 İsrailli yetkilinin Orta Doğu'da gerilimi artırarak çok alanlı bir savaşa yol açabileceklerine dikkati çekerek, "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde ve halkın çeşitli kesimleri arasında nefretin artmasında sorumlulukları var." ifadesine yer verdi.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak.İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak.

"HAMAS TANKSAVAR ROKETLERİYLE SALDIRIYOR"

Gazze'de savaşan İsrailli asker ve komutanlarla konuştuğunu söyleyen Brik, onların kendisine, "Hamas ile nadiren yüz yüze savaşıyoruz, çete savaşı veriyorlar. Hamas üyeleri tünellerden çıkarak tanklarımıza ve zırhlı araçlarımıza tanksavar roketiyle saldırıyor. İsrail ordusunun tarama yaptığı evlere tuzaklar ve patlayıcılar yerleştirip, tünellerde tekrar kayboluyorlar." dediğini yazdı.

Brik, İsrail askerlerinin kendisine, "İsrail Ordu Sözcüsü (Daniel Hagari) ile askeri alanı takip eden muhabirlerin medyada Hamas ile yüz yüze zorlu çatışmalara girildiğine ve çok sayıda üyesinin öldürüldüğüne ilişkin söylediklerinin asılsız" olduğunu aktardığını belirtti.

İŞGALCİLER ARAMA YAPARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Brik, ölü ve yaralı İsrail askerlerinin getirildiği ve ismini vermediği büyük bir hastanenin genel müdürünün son günlerde kendisine "korkunç açıklamalar" yaptığını aktardı.

İsrailli eski Tümgeneral, söz konusu hastane müdürünün, "Askerler arasında ölen ve yaralananların yüzde 90'ından fazlası evlerde arama yaparken patlayıcı ve bubi tuzaklarıyla, antitank roketleriyle veya dost ateşiyle öldü, yüzde 10'dan azı ise yüz yüze çatışma hayatını kaybetti." dediğini belirtti.

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