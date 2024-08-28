İsrailli eski Tümgeneral’den çarpıcı itiraf! Katil Netanyahu’yu suçladı: Yollarını kaybettiler

İsrailli eski Tümgeneral, Netanyahu, Gallant ve Halevi'yi "binden fazla İsraillinin ölümü, yüzlercesinin kaçırılması, ülkenin kuzeyinde ve güneyinde yüz binden fazla kişinin yerinden edilmesi, Hamas ve Hizbullah ile yıpratma savaşına girilmesinden de" sorumlu tuttu.

"İSRAİL'İN ÇÖKÜŞÜNDEN SORUMLULAR"

Brik, bu 3 İsrailli yetkilinin Orta Doğu'da gerilimi artırarak çok alanlı bir savaşa yol açabileceklerine dikkati çekerek, "İsrail'in ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında çöküşünde ve halkın çeşitli kesimleri arasında nefretin artmasında sorumlulukları var." ifadesine yer verdi.