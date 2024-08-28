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Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Katarlı mevkidaşı ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 18:03 Güncelleme: 28.08.2024 18:10
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Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Bakan Fidan Katar Başbakanı ve Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar Başbakanı ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes müzakereleri ve Gazze'deki durum ele alındı.

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