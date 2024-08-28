Binance Siyonist lobiye boyun eğdi! Filistinli kullanıcıların hesapları donduruldu
İsrail, 7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce sivili katletti. İşgale başladıkları günden bu yana küresel çapta baskısını artıran Siyonist lobi, bu kez yeni bir skandala imza attı. Ortaya çıkan yeni iddialara göre dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, İsrail ordusunun isteği üzerine Filistinlilere ait hesapları dondurdu.
FİLİSTİNLİLERİN HESAPLARINI HEDEF ALDI
Dünyanın en büyük kripto para birimi şirketi Binance, İsrail ordusunun talebi üzerine Filistinlilerin tüm Bitcoin varlıklarına el koyma kararı aldı. Skandal bir karara imza atarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koyan Binance'in bu skandalını, Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef gündeme getirdi.
Youssef, X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Binance'in İsrail'in isteği üzerine tüm Filistinlilerin fonlarına el koyduğunu belirtti. Youssef, Binance'in etkilenen kullanıcıların itirazlarını reddettiğini ve fonları iade etmeyi kabul etmediğini de sözlerine ekledi.
BELGEYİ PAYLAŞTI
Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede hesaplara el konma nedeninin "Terörle Mücadele Kanunu"na dayandırıldığı detayı yer aldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.
BINANCE İDDİALARI REDDETTİ
Uluslararası kamuoyunda infila yaratan bu eylem sonrası Binance ise iddiaları reddetti. Şirket, yaptığı açıklamada "yasa dışı fonlarla bağlantılı az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edildiğini" iddia etti.
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