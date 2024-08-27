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Yunanistan'da su kullanımında tasarruf çağrısı!

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 13:26
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Yunanistan’da su kullanımında tasarruf çağrısı!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da dahil olduğu Attiki bölgesinden sorumlu Su ve Kanalizasyon İdaresi (EYDAP), barajlardaki su seviyesinin azalması nedeniyle halka su kullanımında tasarrufa yönelik tedbir çağrısında bulundu.

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