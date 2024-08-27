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Katil İsrail'in 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bin 476'ya çıktı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 12:50
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Katil İsrail’in 326 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 40 bin 476’ya çıktı

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi.

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