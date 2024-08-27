Katil İsrail'den Han Yunus'ta bombalı saldırı! TRT ekibi yaralandı | Türkiye'den tepki
Gazze'de katliam düzenleyen işgal ordusu bu kez Han Yunus'ta saldırı düzenledi. İşgalci İsrail'in Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı gözünden yaralanırken asistanı ve çok sayıda basın mensubu da yaralandı. Saldırıya sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı lanetleyerek her saldırının katil Netanyahu hakkındaki 'iddianamenin' parçası olacağını kaydetti.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
Saldırıda TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralanırken, asistanı Muhammed Karaca ve birçok basın mensubunun da yaralandığı belirtildi.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör devleti İsrail'İn saldırısına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çelik şunları kaydetti:
"Her saldırı Netanyahu hakkındaki "iddianamenin"parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz."
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamadaGazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırıların, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabası olduğunu vurguladı.
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
BAKAN TUNÇ'TAN KINAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Tunç, "Kalleş saldırıda aralarında TRT kameramanı ve asistanının da bulunduğu yaralılara acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
"LANETLE ANILACAKTIR"
Tam 325 gündür Gazze'de soykırım yapan katil İsrail'in, gazetecileri hedef alarak işlediği insanlık ve savaş suçlarının dünyaya duyurulmasını engelleyemeyeceğini vurgulayan Tunç, "Uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap verecek olan bebek katili barbar İsrailli yetkililer, dünya tarihinde lanetle anılacaktır" dedi.
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