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Suudi Arabistan ve BAE, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme çağrısını kınadı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:18
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Suudi Arabistan ve BAE, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa’ya sinagog inşa etme çağrısını kınadı

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısını kınadı.

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