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Filistin'den İsrailli hadsiz bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 06:16
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Filistin’den İsrailli hadsiz bakana tepki: Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir

Filistin yönetimi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme çağrısına tepki göstererek, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir ve hiçbir şekilde dokunulmasına izin verilmeyecek." açıklaması yaptı.

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