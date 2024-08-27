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ABD'nin Nebraska eyaletinde küçük uçak kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 12:06
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ABD’nin Nebraska eyaletinde küçük uçak kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Nebraska eyaletinin Knox bölgesinde düşen küçük uçakta pilot yaşamını yitirdi. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulundan (NTSB) uzmanlar iki kazayı da soruşturmak üzere bölgeye intikal etti.

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