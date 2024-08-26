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Terör devletinden Batı Şeria'ya bombardıman! Çok sayıda ölü var

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 23:56 Güncelleme: 26.08.2024 23:59
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Ekim ayından bu yana Gazze'de soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti kana doymuyor. Katliam ordusu bu kez, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Bombaların yağdığı saldırıda çok sayıda Filistinli katledildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

5 FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 5 kişinin naaşı bölgedeki hastaneye getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim'de 4 güçlü patlama yaşandığını bildirdi.

SÖZDE "OPERASYON ODASI" DİYEREK MASUMLARI HEDEF ALDILAR

İşgal ordu sözcülüğü ise Nur Şems Mülteci Kampı'nda "operasyon odası" olduğunu ileri sürdüğü bir noktayı vurduğunu açıkladı.

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

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