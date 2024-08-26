Terör devletinden Batı Şeria'ya bombardıman! Çok sayıda ölü var

İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den itibaren İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim, Cenin, Tubas gibi kentlerdeki mülteci kampları Filistinli silahlı direniş gruplarının varlığıyla tanınıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.