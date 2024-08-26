ABD'den flaş ateşkes açıklaması! Müzakerelerde son durum ne?
Uzun yıllardır işgalcilerin Gazze'de düzenlediği soykırım saldırı Ekim ayında daha da şiddetlendi. Terör ordusu 11 aydır 40 bini aşkın masumu katletti. Gazze'de katliamlara yönelik ateşkes müzakereleri de sürüyor. Katliam destekçisi Beyaz Saray'dan ateşkesin son durumuna ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiği belirtilen açıklamada Hizbullah ve İsrail arasında yaşananların da ateşkesi etkileyip etkilemediği de ele alındı. İşte detaylar...
Terörist İsrail'in Ekim ayından bu yana on binlerce masumu katlettiği saldırılara ilişkin ateşkes müzakereleri devam ediyor. Beyaz Saray, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Gazze gündemine dair soruları yanıtladı.
ATEŞKESTE İLERLEME VAR MI?
Kirby, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakerelerin çöktüğü yönündeki değerlendirmelere, "Görüşmelerde herhangi bir çöküntü yok. Taraflar, süreci çalışma gruplarına aktaracak kadar yeterli ilerleme kaydettiler, böylece ara bulucu ve liderlerin orada bulunmalarına ihtiyaç duyulmayacak. Görüşmeler, tarafların bir sonraki mantıklı adımın çalışma gruplarının oluşturulması ve bu grupların detayları çalışması olduğunu hissettikleri bir noktaya ulaştı." şeklinde yanıt verdi.
HİZBULLAH-İSRAİL ÇATIŞMASI SÜRECİ ETKİLEDİ Mİ?
Halen yapılacak çok iş olduğunu ve taraflar arasındaki müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Kirby, çalışma gruplarında İsrail ordusunun nereden, ne şekilde çekileceğinden esirlerin takasıyla ilgili detaylara kadar birçok önemli detayın görüşüleceğini belirtti.
Öte yandan Kirby, Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırıların ateşkes görüşmelerini ve sürecini olumsuz etkilemediğini vurguladı.
Kirby, "Hizbullah'ın hafta sonu yaptığı roket ve dron saldırılarına rağmen, ki İsrail bunları çok iyi şekilde savundu, bunlar sahada ateşkesin sağlanması için uğraşan ekiplerin çalışmasını etkilemedi." değerlendirmesini yaptı.
HAMAS "KABUL ETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ
Üst düzey bir Hamas yetkilisi, yaptığı açıklamada, İsrail'in taleplerini içeren bu yeni teklife göre Philadelphi Koridoru olarak adlandırılan 14 kilometrelik Mısır ile Gazze sınırının kontrolünün İsrail'e bırakıldığını ve İsrail askeri varlığının Gazze'de devam etmesinin öngörüldüğünü ve Hamas heyetinin bunu kabul etmeyeceğini ara bulucu ülkelere ilettikten sonra Kahire'den ayrıldığını bildirmişti.
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