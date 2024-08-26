Londra’da 45 katlı binada yangın çıktı

ÇOK KATLI BAŞKA BİNADA ÇIKAN YANGINDA DA 100'Ü AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Başkentin doğusundaki Dagenham bölgesindeki çok katlı başka bir binada sabah saatlerinde çıkan yangına da 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 2 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

LFB'den yapılan açıklamada, binanın tamamının yangından etkilendiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın bina sakininin tahliye edildiği aktarılmıştı.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği belirtilmiş ancak binada yangınla ilgili bazı güvenlik sorunlarının bulunduğu iddia edilmişti.