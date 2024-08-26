O Avrupa ülkesinde müslümanlara hakaret eden belediye başkanı cezasız kalmadı!
Avrupa'da İslamofobi her geçen gün daha artıyor. Buna örnek bir olay yaşandı. İspanya'da katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı belediye başkanına ceza için harekete geçildi. Belediye başkanının hedef alarak hakaret ettiği bölgede, o ülkedeki en çok Müslümanın yaşadığı bölge olarak biliniyor.
HAKARET ETTİ CEZA ALDI
Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols, İslamofobik açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında para cezası aldı.
MÜSLÜMANLARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR
Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.
PES DEDİRTEN SAVUNMA
Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu. İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji alarm verdi! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 26-30 Ağustos 2024
- Ağustos ayı sonuna kadar budamanız gereken 3 bitki! Seneye şıp diye büyüyecek!
- Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Çaykur Rizespor-FB maçı şifresiz mi?
- Bu kan grubuna sahip olanların zekası fişek gibi çıkıyor: A Rh (+), 0 Rh (-), AB, B, 0...
- Ve Netleşti: 10.250 TL üstü ve 28.900 TL altı maaş alana yatacak! Liste geldi, 22.000 TL o tarihlerde...
- Topuklarınızdaki çatlakları geçirecek yöntem! Bir haftada 1-2 kere yapmanız yeterli: Lokum gibi olacak!
- 2161 günle 6 yıl erken emeklilik piyangosu! SGK'dan anons yapıldı: 4600-5500 günle...
- YKS mazeret kayıt takvimi 2024 | Üniversite kayıtlarını kaçıranlara mazeret kayıtları ne zaman, şartları neler?
- ASELSAN iş başvuru ekranı 2024 | KPSS ŞARTSIZ ASELSAN 60 farklı kadroda alımlara başladı! İşte kadrolar ve başvuru detayları...
- 30 Ağustos'ta ek ders ücreti ödenir mi? Meb resmi tatillerde öğretmenlere ek ders sayılır mı, geçerli mi?
- Salak şoför kimdir, kaç yaşında, nereli? Barış Özer neden Google'da "salak şoför" etiketiyle çıkıyor, olayı ne?
- Tarihteki en güçlü devletler açığa çıktı! Osmanlı İmparatorluğu yıktı geçti: Ne Rus ne de Alman…