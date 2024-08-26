O Avrupa ülkesinde müslümanlara hakaret eden belediye başkanı cezasız kalmadı!

İspanya'da Müslümanlara hakaret eden belediye başkanına para cezası verildi.

MÜSLÜMANLARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu. İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.