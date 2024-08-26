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O Avrupa ülkesinde müslümanlara hakaret eden belediye başkanı cezasız kalmadı!

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 18:38 Güncelleme: 26.08.2024 18:40
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O Avrupa ülkesinde müslümanlara hakaret eden belediye başkanı cezasız kalmadı!

Avrupa'da İslamofobi her geçen gün daha artıyor. Buna örnek bir olay yaşandı. İspanya'da katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı belediye başkanına ceza için harekete geçildi. Belediye başkanının hedef alarak hakaret ettiği bölgede, o ülkedeki en çok Müslümanın yaşadığı bölge olarak biliniyor.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetim hükümeti, katıldığı bir televizyon programında Müslümanlara hakaret eden aşırı sağcı bir belediye başkanına 10 bin avro para cezası verdi.

İspanya'da Müslümanlara hakaret eden belediye başkanına para cezası verildi.İspanya'da Müslümanlara hakaret eden belediye başkanına para cezası verildi.

HAKARET ETTİ CEZA ALDI

Katalonya'nın Girona kentine bağlı Ripoll ilçesinin belediye başkanı olan ve Katalan milliyetçiliği yapan aşırı sağcı Aliança Catalana partisinden Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan Silvia Orriols, İslamofobik açıklamalarının ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında para cezası aldı.

İspanya'da Müslümanlara hakaret eden belediye başkanına para cezası verildi.İspanya'da Müslümanlara hakaret eden belediye başkanına para cezası verildi.

MÜSLÜMANLARI TEHDİT OLARAK GÖRÜYOR

Katalonya bölgesinde yürürlükte olan İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi öngören yasa gereği 10 bin avro para cezası alan Orriols, 8TV televizyonuna verdiği demeçte, Katalonya'da yaşayan Müslümanları "Katalan kimliği için bir tehdit" olarak göstermişti.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

Orriols, yaptığı yazılı açıklamada, "aldığı cezanın ifade özgürlüğüne saldırı" olduğunu savundu. İspanya'da Müslümanların en fazla yaşadığı bölge olan Katalonya'da resmi kayıtlara göre 700 bine yakın Müslüman bulunuyor.

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