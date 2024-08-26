Gazze’de insanlık dışı soykırım: Katil ordusu 40 bin 435 mazlumu katletti

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!

Terör develeri İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 435'e, yaralı sayısının da 93 bin 534'e çıktığı kaydedildi.