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Gazze'de insanlık dışı soykırım: Katil ordusu 40 bin 435 mazlumu katletti

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 16:16
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Gazze’de insanlık dışı soykırım: Katil ordusu 40 bin 435 mazlumu katletti

Terör devleti İsrail'in katil ordusunun insanlık dışı soykırımı bitmek bilmezken, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 435'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne 325 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

24 SAATTE "2 KATLİAM" DAHA

Katil İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 33 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 66 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İNSANLIK DIŞI SOYKIRIM!

Terör develeri İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 40 bin 435'e, yaralı sayısının da 93 bin 534'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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