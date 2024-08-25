Başkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomasisi sürüyor! Zelenskiy'den çarpıcı açıklama: Türkiye ile ikinci zirve için görüşüyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki ‘arabuluculuk’ rolü, dünya çapında ses getirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisinin gerçekleşmesi için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerle iletişim halinde olduklarını bildirdi.
Ukrinform ajansının haberine göre, Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Kiev ziyaretinin ardından Hint gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE İLE İKİNCİ ZİRVE İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"
Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili Ukrayna Barış Zirvesi'nin ikincisinin "Küresel Güney" ülkelerinde olmasının tercih edilebileceğine işaret eden Zelenskiy, "Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye gibi ikinci zirve için görüştüğümüz ülkeler olduğunu söyleyebilirim." dedi.
İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu.
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde başlayan toplantıya, sabah ilk olarak Ukrayna, ardından Rusya heyeti gelmişti.
Toplantı, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından sona ermişti.
RUS HEYET: GÖRÜŞMELER YAPICI GEÇTİ
Toplantının sona ermesinin ardından da açıklama yapan Rus heyeti, Ukrayna tarafıyla İstanbul'da yaptıkları görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirtmişti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, Kiev ve Çernigiv yönlerinde askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini söylemişti.
MÜZAKERELER İKİ GÜN SÜRMÜŞTÜ
İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlanmıştı.
Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.
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