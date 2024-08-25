Başkan Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki diplomasisi sürüyor! Zelenskiy’den çarpıcı açıklama: Türkiye ile ikinci zirve için görüşüyoruz

MÜZAKERELER İKİ GÜN SÜRMÜŞTÜ

İstanbul'daki müzakereler iki gün şeklinde planlanmıştı.

Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda iki tarafın da hakkını, hukukunu, hassasiyetini koruyan adil bir yaklaşım sergilediğini belirterek "Heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan'ın taraflarla temasları sonucunda, daha önce Belarus'ta bir araya gelen heyetlerin, bir sonraki görüşmesini İstanbul'da yapmasına karar verilmişti.